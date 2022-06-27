الصحة: لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتة ويجب الحصول على الجرعة التنشيطية

كتب محمود رضا الزاملى

قال حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، لقاح كورونا يعطى مناعة مؤقتm من 6 إلى 8 أشهر ويجب على كل مواطن الذهاب إلى مركز التلقيح للحصول على اللقاح وإذا مر على الجرعة التعزيزية 6 أشهر فليذهب للحصول على جرعة تنشيطية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، أنه تم استقبال ما يقرب من 140 مليون جرعة من لقاحات كورونا المعتمدة حتى الآن، مشيرا إلى أنه تم صرف ما يقرب من 80 مليون جرعة للمواطنين فى مختلف المراكز بالجمهورية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات آمنة وليس لها أى مخاطر وتحقق الحماية من الإصابة من الفيروس وكذلك تمنع الاعراض الخطيرة حال الإصابة بالفيروس.