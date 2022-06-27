الكرملين: يمكن إعادة توجيه صادرات الذهب الروسى لمناطق أخرى فى العالم

أ.ش.أ

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقا على تهديدات الدول الغربية بحظر صادرات الذهب من روسيا، "إذا فقدت إحدى الأسواق جاذبيتها، فهناك أسواق أخرى في العالم"، ملمحا إلى إمكانية إعادة توجيه تصدير الذهب من روسيا إلى مناطق أخرى في العالم.

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين، أن "سوق المعادن النفيسة عالمية وكبيرة جدا وضخمة ومتنوعة للغاية، وكما هو الحال مع جميع السلع الأخرى، إذا فقدت إحدى الأسواق جاذبيتها بسبب قرارات غير مشروعة، فيمكن إعادة التوجيه إلى حيث يوجد طلب على السلعة وأنظمة اقتصادية مناسبة وشرعية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق، أنه يدرس إمكانية فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا، كما أفادت حكومة المملكة المتحدة أنها مع الولايات المتحدة وكندا واليابان ستحظر استيراد الذهب الروسي في إطار عقوبات جديدة ضد موسكو.. وأصدرت مجموعة السبع الكبار، في وقت سابق اليوم، بيانا مشتركا بمنع روسيا من المشاركة في الأسواق العالمية والحد من دخلها، بما في ذلك من الذهب.