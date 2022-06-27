"أوقاف الأقصر" تعلن اعتماد 110 مقارئ قرآنية جديدة لخدمة الجمهور بالمساجد

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث قد تم الإعلان عن اعتماد 110 مقارئ قرآنية جديدة للجمهور بمديرية أوقاف الأقصر، وذلك فى إطار الدور الدينى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وطبقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يبدأ النشاط بهذه المقارئ إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2022/7/1، وبذلك تكون مديرية أوقاف الأقصر قد بلغ عدد مقارىء الجمهور بها 150 مقرأة، مؤكداً على أنه يأتى ذلك فى إطار تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد ونشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة، إذ يقوم نخبة من المشايخ الأكفاء المعتمدين بتعليم الأهالى قراءات القرآن الكريم الصحيحة، لافتا إلى أن المساجد التى تم افتتاح مقارئ جديدة بها خلال الفترة الماضية شملت ما يلي:- "فاطمة الزهراء وعمرو بن العاص والبوستة ببندر الأقصر، والتقوى الهنادى والامام على والمنشية بإسنا، والشيخ سعد والحاج طه والمسجد الكبير والمسجد العتيق بحاجر كومير".

كما أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تقوم المديرية بعقد 8 ندوات عامة فى المساجد الكبرى بالمديرية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث أنه بناءاً على ما تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف والصفحة الرسمية للوزير، عن قيام مديرية أوقاف الأقصر بعقد 8 ندوات عامة بالمساجد الكبرى بالمديرية، وذلك تحت عنوان "حرمة الدماء فى الإسلام وبعث ثقافة التسامح والسلام النفسى والمجتمعي"، ومن خلال تعميق الإيمان فى قلوبنا وحياتنا باعتباره أحد أهم المؤثرات القوية فى تصرفات الإنسان سلوكًا وعملًا.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم عقد الندوات بدءاً من يوم 26 يونيو الجارى وتستمر حتى 5 يوليو القادم، موضحاً أنه تشمل عناوين الندوات مايلي:- "حرمة الدماء – الإيمان وأثره فى حياتنا"، وذلك فى مساجد السيد يوسف بالكرنك ومحمد حسين ببندر الأقصر، والأنوار المحمدية بالقرنة والعمدة جابر بالقرنة، ومسجد المنشية ببندر إسنا وأبو بكر الصديق بكومير والهدير الدير بإسنا والعتيق أولاد حسن بأرمنت.

أوقاف الأقصر تعلن إعتماد 110 مقرأة قرآنية جديدة



أوقاف الأقصر تعلن إعتماد 110 مقرأة قرآنية جديدة