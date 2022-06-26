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وكيل أوقاف الأقصر يعلن زيادة المساجد المشاركة فى برنامج حق الطفل لـ202 مسجد

الأحد، 26 يونيو 2022 04:39 م
وكيل أوقاف الأقصر يعلن زيادة المساجد المشاركة فى برنامج حق الطفل لـ202 مسجد المساجد المشاركة فى برنامج حق الطفل بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف المنوط بها بنشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة، وبمناسبة حلول فصل الصيف واستثمارا لأوقات الفراغ المتاح لدى الأطفال، فقد تقرر إرتفاع عدد المساجد المعتمدة للمشاركة في البرنامج الصيفي للطفل بمحافظة الأقصر تحت مسمى حق الطفل إلى عدد 202 مسجد على مستوى المحافظة.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، فى بيان صحفى، أن البرنامج الصيفي للطفل عبارة عن مشاركة المساجد بفتح أبوابها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بعد صلاة الظهر وذلك لتحفيظ القرآن الكريم ودراسة تفسير جزء عم من القرآن الكريم من كتاب المنتخب في التفسير، وموسوعة رؤية للنشء وغيرها والآداب العامة وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة ومطالعة مجلة الفردوس للطفل التي تصدرها وزارة الأوقاف.

وفي نفس السياق قاد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية للمرور على المساجد فى مركز ومدينة أرمنت لمتابعة العمل داخلها، وعقد البرنامج الصيفي للأطفال خلال الأجازة الصيفية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن تلك الجولة فى المساجد جاءت ضمن المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد على مستوى المديرية، حيث قام بالمرور على المساجد الواقعة فى النطاق الجغرافى لمركز ومدينة أرمنت، وفى نهاية الجولة قام فضيلته بإرتقاء المنبر وألقى خطبة الجمعة بالمسجد العتيق بأرمنت الوابورات، وكانت بعنوان الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها، قد رافق الشيخ سيد محمد عبد الدايم، خلال تلك الجولة على المساجد، كل من الشيخ نادى محمد حفنى مدير إدارة أرمنت، وشملت الجولة المسجد العتيق الذي يعتبر من المساجد المشاركة فى برنامج الطفل الصيفى والتى يبلغ عددها 202 مسجد، والتى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية بالمديرية، والهدف منها إثراء أوقات الأطفال بما هو نافع ومفيد خلال الفترة الصيفية من تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، وما يرتبط به من علوم مختلفة تساهم فى رفع الوعى لدى الأطفال.

 

 


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