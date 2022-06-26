اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

الأحد، 26 يونيو 2022 03:00 م
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب ـ على عبد الرحمن

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بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة.
 
وقال شعراوى فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة والتى خرج فيها الشعب المصرى العظيم مع أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية مساندين ومؤازرين ليصنع واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ العالم العربى وتاريخ مصرنا الغالية .
 
وأضاف وزير التنمية المحلية : "ليكون ذلك تحولاً فاصلاً فى مستقبل مصر لتحدث نقلة تاريخية تنتهى فيها فترة مظلمة عاشت فيها البلاد وتبدأ مرحلة جديدة من حرية الرأى والإنجازات والمشروعات التى تبهر العالم أجمع، وتحقق أمانى وطموحات الشعب المصرى فى الأمن والسلام والتنمية وذلك الشعب الذى إلتف حول القيادة السياسية محباً ومؤيداً فى سبيل التنمية لبناء الجمهورية الجديدة ..حمى الله مصر بجهود سيادتكم المخلصة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية".
 

ذكرى 30 يونيو

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