محافظ أسوان يفتتح مهرجان المانجو للوصول إلى إنتاج 50 مليون شجرة

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مهرجان أسوان للمانجو 2022، فى الموسم الثانى والذى تستمر فاعلياته حتى 1 يوليو المقبل، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبحضور الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان.

وتسعى محافظة أسوان من خلال مهرجان المانجو، لاستثمار ثرواتها الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصاديا، وبما يحقق الوصول إلى 50 مليون شجرة مانجو بأسوان من خلال طرح هذه المزارع المتخصصة بشتلات لأصناف خاصة مستهدفة بالتصدير.

وصرحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، بأن مهرجان أسوان للمانجو 2022 يشهد العديد من التنسيق، منها عرض الأصناف غير المعروفة للمانجو وطرحها على كبار التجار والمصنعين والمستثمرين والمصدرين ، مؤكدة أنه تحقيقاً للشفافية والعدالة.

وأوضحت "أبو زيد"، بأن الهدف الاقتصادى من المهرجان هو تبنى مشروع قومى لزيادة المساحة المنزرعة بالمانجو بأسوان لتصل إلى 70 ألف فدان بحيث يصل حجم الإنتاج إلى 600 ألف طن سنوياً وبما يحقق الوصول إلى 50 مليون شجرة مانجو بأسوان من خلال طرح هذه المزارع المتخصصة بشتلات لأصناف خاصة مستهدفة بالتصدير.

وأشارت إلى أهمية ربط هذا الهدف الاستراتيجى بإقامة مدينة لوجستية للمانجو تتولى خدمات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد والتسخين، فضلاً عن إقامة وحدات مركزات لرفع القيمة المضافة من الأصناف الأقل جودة بحيث تخلق سلسلة متكاملة من الإنتاج إلى التصدير للمانجو.

وكان محافظ أسوان، كلف إدارة الاستثمار بفتح باب التسجيل وتلقى طلبات كافة المزارعين والتجار للمانجو بجميع مراكز ومدن المحافظة للمشاركة وحجز الأجنحة فى المعرض الذى سيخصص لعرض منتجاتهم من المانجو بأنواعها وأصنافها المختلفة وخاصة أن المهرجان الأول حقق نجاحاً كبيراً فى التسويق لمانجو أسوان بأصنافها المتعددة والتى بلغت 45 صنفا معظمها يسبق حصادها فى أى محافظة أخرى بسبب ارتفاع درجات الحرارة.