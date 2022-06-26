بعد سب طالب مصرى لـ"ماركوس راشفورد"... اعرف عقوبة السب والقذف عبر فيس بوك

كتب إيهاب المهندس

شغلت الدعوى التي رفعها فريق الدفاع الموكل عن ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، ضد طالب مصري، الرأي العام خلال الفترة الماضية.

والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.

كان سيد سلامة، محامي الطالب المصري الذي رُفعت ضده قضية من قِبل لاعب فريق مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، كشف آخر تطورات القضية بعدما قرر لاعب مانشستر يونايتد اللجوء إلى القضاء؛ بسبب العنصرية من قِبل طالب مصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في مارس الماضي.

يذكر أن المحكمة أجلت دعوى قضائية تقدم بها أحد المحامين يتهم فيها شابا مصريا بالسب والقذف والإساءة بحق راشفورد، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، على مواقع التواصل الاجتماعي.وبعد نظر الدعوى قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 7 يوليو المقبل للاطلاع واستكمال المرافعة.