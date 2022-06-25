تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 599.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 15.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 397.3 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.2%.

وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 366 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 287.8 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.4%، وفى المركز الخامس شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 261 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.7%.

وجاء فى المركز السادس، شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 249.7 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 214.3 مليون جنيه بنسبة 5.5%، وحل فى المركز الثامن شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 178.8 مليون جنيه بنسبة 4.6%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، برايم لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 175 مليون جنيه، 145.7 مليون جنيه، بنسبة 4.5%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.33% ليغلق عند مستوى 9439.85 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 1778.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.98% ليغلق عند مستوى 2629.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 4.29% ليغلق عند مستوى 11649.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 3712.22 نقطة.