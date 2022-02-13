"هيرميس" تعين مستشارين "مالى وقانونى" لعرض شراء بنك أبوظبى الأول

كتب هانى الحوتى

قرر مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، تعيين مستشار مالي دولي ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية لصفقة الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من المجموعة بسعر عرض 19 جنيه للسهم الواحد.

وارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة، بنسبة 16% منذ تقديم بنك أبو ظبي الأول للهيئة العامة للرقابة المالية عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وسيقوم بنك أبو ظبي الأول بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيه للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.