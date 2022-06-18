تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 31.5%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 682.5 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.6%.

وحلت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 670.8 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 504.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 382.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.4%.

وجاء فى المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 364.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 281.3 مليون جنيه بنسبة 3.9%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 230.1 مليون جنيه بنسبة 3.2%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية، الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 214.8 مليون جنيه، 178.6 مليون جنيه، بنسبة 3%، 2.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9866.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2738.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.84% ليغلق عند مستوى 12171.41 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788.60 نقطة.