أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر بقصر الاتحادية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر بقصر الاتحادية وسط مراسم استقبال رسمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" مشروع القرن الجديد وتؤسس للجمهورية الجديدة قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، وتأثيره الإيجابي علي 60 مليون مواطن مصري. رئيس الوزراء يتفقد مدرسة ومركز شباب نهطاى بمحافظة الغربية ضمن "حياة كريمة" تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل خلال زيارته لمحافظة الغربية واستهلها بتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهطاي، واستمع لفيديو تسجيلي حول أبرز المشروعات التي تتم بالمحافظة. متحدث المترو: عودة حركة القطارات لطبيعتها والعطل لم يستغرق 3 دقائق أكد أحمد بكير المتحدث الرسمي ل مترو الأنفاق ، أن حركة القطارات منتظمة بالخطين الأول والثاني، مشيرا إلى أنه كان هناك عطل فنى بأحد قطارات الخط الأول بمحطة الدمرداش أثناء المسير. الأرصاد: انخفاض الحرارة عن الأمس بمعدل يصل إلى 3 درجات مئوية قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم منخفضة عن الأمس بنحو 2 درجة إلى 3 درجات مئوية، وستعود إلى المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وستتحول من أجواء شديدة الحرارة إلى أجواء حارة في فترة النهار، وأغلب الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط يكون فيها كميات كبيرة من بخار الماء. الصحة العالمية: إصابة 920 طفلا بالتهاب الكبد الغامض ووفاة 18حالة كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، عن أن حالات التهاب الكبد الغامض الذى يصيب الأطفال، أصاب حتى الآن أكثر من 920 طفل في 33 دولة، منهم 45 طفلاً مصاب بالتهاب الكبد الحاد احتاجوا لعمليات زرع كبد، ووفاة 18 طفل، وفقا لوكالة رويترز. قانون حظر زواج الأطفال.. تشريع جديد يغلظ عقوبة الزواج لأقل من 18 سنة حصل "اليوم السابع" على مشروع "قانون حظر زواج الأطفال" الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، للجنة التضامن لمناقشته، وتضمنت المادتين الثالثة والرابعة عقوبات كل من زوج أو تزوج ذكرا أو أنثي لم يبلغ أي مهما 18 عاما. ورقة الامتحان وأهم الأسئلة والإجابات.. مراجعة شاملة فى العربى للثانوية"فيديو" يقدم "اليوم السابع" خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على "اليوم السابع" بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة.

البرتغالي باولو سوزا يقترب من قيادة منتخب مصر

دخل البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لفريق فلامنجو البرازيلي دائرة المرشحين بقوة لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لايهاب جلال الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.

سبورت الإسبانية: ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح وبرشلونة يتحفظ