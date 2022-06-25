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الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 25 يونيو 2022 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.

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