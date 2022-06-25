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أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم فى مؤتمر صحفى الأحد

السبت، 25 يونيو 2022 12:06 ص
أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم فى مؤتمر صحفى الأحد وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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اخبار 24 ساعه

الطفله رقيه

التربيه والتعليم

مسابقه 30 الف معلم

الاوقاف

التدريب عن بعد



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