أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعلن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم فى مؤتمر صحفى الأحد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
أسرة الطفلة رقية تحتفل باكتمال 40 مليون جنيه لعلاجها من الضمور العضلي
التعليم تعلن تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل
تأجيل إعلان التموين استعدادات الوزارة لعيد الأضحى إلى الأحد
المفتي: كفاية الفقراء وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها مقدَّمة على الحج والعمرة
الأوقاف تصرف مكافأة للعاملين فى البرنامج الصيفى للطفل والمقارئ القرآنية
وزيرة الثقافة تعلن تطوير "قصر ثقافة السويس" ومشاركة مواهب المحافظة في مهرجان الموسيقى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة