اليوم السابع
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الجمعة، 24 يونيو 2022 10:06 م
أكرم القصاص
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وزيرة الثقافة تعلن تطوير "قصر ثقافة السويس" ومشاركة مواهب المحافظة في مهرجان الموسيقى

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:05 م
وزيرة الثقافة تعلن تطوير "قصر ثقافة السويس" ومشاركة مواهب المحافظة في مهرجان الموسيقى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
السويس - فريق المحافظات

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قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تطوير قصر ثقافة السويس، وإسناده لإحدى الشركات المتخصصة ليكون منارة ثقافية بمصر.
 
وقالت خلال افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء الأول بالسويس أنه تم الموافقه علي مشاركة مواهب المحافظة في فاعليات المهرجان، أضافت أن الوزارة تسعي لنشر الفن الهادف من خلال فاعلياتها في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الوزارة حريصة علي تشجيع السياحة الداخلية والتعاون مع وزارة الثقافة في تنفيذ الفاعليات المشتركة لتحقيق ذلك، وأضاف وزير السياحة والآثار‘ إن السويس تمتلك مقومات مميزه لجذب السياحة كذلك وجود متحف يحكي تاريخها في جميع العصور.
 
وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أنه يعد ابناء السويس بمزيد من المهرجانات والفعاليات في مختلف المجالات، وأشار إلي تقدير القيادة السياسية والحكومة لأبناء المدينه وحقهم بمزيد من التنمية.
 
وشهد وزيرا الثقافة والسياحة والآثار حفل فرقة صحبة السمسمية الذين تغنوا بأغاني التراث .
 
 

السويس

مهرجان السويس للموسيقى والغناء

أخبار المحافظات



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