الأوقاف: لا علاقة للعاملين بالوزارة بقتل كلب أمام مسجد بمنطقة الزيتون

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة بأنه بناء على ما تداولته بعض وسائل التواصل بشأن قيام شخص بقتل كلب صغير أمام مسجد ابن سندر بمنطقة الزيتون والادعاء بأنه إمام المسجد.

وأضاف صلاح الدين ، فى بيان للوزارة اليوم ، انه بالبحث تبين أن الشخص بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ولا ممن سبق لهم العمل بها، ولا علاقة لأي من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.

في سياق متصل، أدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم بعنوان "أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.