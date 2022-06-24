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الأوقاف: لا علاقة للعاملين بالوزارة بقتل كلب أمام مسجد بمنطقة الزيتون

الجمعة، 24 يونيو 2022 06:30 م
الأوقاف: لا علاقة للعاملين بالوزارة بقتل كلب أمام مسجد بمنطقة الزيتون وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أكد الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة بأنه بناء على ما تداولته بعض وسائل التواصل بشأن قيام شخص بقتل كلب صغير أمام مسجد ابن سندر بمنطقة الزيتون والادعاء بأنه إمام المسجد.
 
وأضاف صلاح الدين ، فى بيان للوزارة اليوم ، انه بالبحث تبين أن الشخص بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ولا ممن سبق لهم العمل بها، ولا علاقة لأي من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.
 
في سياق متصل، أدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم بعنوان "أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق. 
 
وأعلنت وزارة الأوقاف تحديد موضوعات خطب شهر ذى الحجة 1443هـ، حيث ستكون خطبة الجمعة الأولى: 1 يوليو 2022م بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة"، والجمعة الثانية: 8 يوليو 2022م بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى خطبة عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022، أما خطبة الجمعة الثالثة: 15 يوليو 2022م بعنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وخطبة الجمعة الرابعة: 22 يوليو 2022م بعنوان الجار مفهومه وحقوقه، وخطبة الجمعة الخامسة: 29 يوليو 2022م بعنوان شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق". 

الاوقاف

قتل كلب أمام مسجد

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