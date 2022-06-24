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التعليم تعلن فتح منصة المعلم للتدريب عن بعد للوظائف القيادية الأحد

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:23 م
التعليم تعلن فتح منصة المعلم للتدريب عن بعد للوظائف القيادية الأحد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم فتح منصة المعلم للتدريب عن بعد للوظائف القيادية (مدير مدرسة - مدير إدارة - موجه فنى) وذلك يوم الأحد 26/ 6.

 

وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم: مع العلم أنه يوجد تطوير لنظام التدريب والاختبار، حيث يوجد بعد المادة المعرفية تكليف لموقف مهنى بناء على البرنامج المتقدم إليه المعلم لابد أن يجاوب عن هذا الموقف المعلم وسيتم تصحيح الموقف، حيث إنه كتابى فى خلال 48 ساعة فإذا اجتاز المعلم الموقف المهنى سيسمح له بحجز اختبار بالفرع التابع له وإذا لم يتخطى المعلم الموقف المهنى يتم الدخول مرة أخرى لموقف مهنى آخر للإجابة عليه.

 

 


التربية والتعليم

فتح منصة المعلم تدريب المعلمين

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