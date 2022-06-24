اليوم السابع
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الأوقاف تصرف مكافأة للعاملين فى البرنامج الصيفى للطفل والمقارئ القرآنية

الجمعة، 24 يونيو 2022 10:13 م
الأوقاف تصرف مكافأة للعاملين فى البرنامج الصيفى للطفل والمقارئ القرآنية وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
كتب: على عبد الرحمن

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شكرت وزارة الأوقاف القائمين على مقارئ القرآن الكريم للجمهور من الأئمة والواعظات وغيرهم مع التأكيد على صرف مكافأة عضو مقرأة لكل منهم مع الجمع بين هذه المكافأة وبدل عضويته الأساسية بالمقرأة التي هو عضو بها لو كان عضوا بإحدى المقارئ المعتمدة.

 

وأعلنت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعى:"نعبر عن عميق شكرنا لجميع الأئمة والواعظات القائمين على مشروع البرنامج الصيفي للطفل مع التاكيد على صرف مكافأة المدارس القرآنية لجميع الأئمة المعتمدين والواعظات المعتمدات وكل من تم اعتماده من القطاع الديني بالوزارة للمشاركة في البرنامج".

 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

 

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .


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