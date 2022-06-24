مكملات غذائية يجب التوقف عن تناولها.. منها مكمل الطاقة

كتبت ميرفت رشاد

لم يتم إنشاء جميع المكملات على قدم المساواة، قد تضر بعض المكملات أكثر من نفعها، قد تتفاعل بعض المواد المستخدمة في المكملات مع الأدوية، بما في ذلك مضادات الاكتئاب أو مميعات الدم، أنه يجب عليك أيضًا أن تضع في اعتبارك أنه غالبًا ما يكون الادعاء الموجود على زجاجة المكملات ليس متجذرًا في العلم وهو ببساطة التسويق، وفى السطور القادمة سنقدم لك قائمة بمكملات غذائية يجب التوقف عن تناولها، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1-مكملات تعزيز الطاقة:

هل تتناول مثل هذه المكملات بانتظام قبل التمرين أو لتعطيك دفعة قوية؟ حان الوقت لإعادة التقييم، من المحتمل أن يحتوي أي مكمل غذائي لتعزيز الطاقة على مادة الكافيين، غالبًا ما تحتوي مكملات الطاقة على مستويات عالية من الكافيين وسيتناولها معظم المستهلكين بجانب قهوتهم اليومية، قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى مضاعفات ، مثل القلق والأرق وسرعة ضربات القلب أو الإسهال أو ارتفاع ضغط الدم .

2 - المكملات العشبية:

قد لا تستحق هذه المكملات الطنانة كل هذا الضجيج ، تُشتق المكملات العشبية عادةً من النباتات أو الأعشاب ، ولكنها ليست بالضرورة آمنة أو فعالة، من المحتمل أن تحتوي على مكونات تتفاعل مع الأدوية الموصوفة أو تسبب آثارًا جانبية خطيرة.

3-مكملات زيت السمك :

مكملات زيت السمك تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ، والدهون الثلاثية ، ومستويات الكوليسترول ، وكذلك تقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم، لكن بعض الناس لديهم رد فعل تحسسي تجاه زيت السمك (الذي يمكن أن يسبب خلايا النحل) ، بينما قد يعاني البعض الآخر من الإسهال والغثيان وآلام المعدة بعد تناول المكملات، إذا كنت تعاني من حرقة في المعدة أو قرح أو مرض ارتجاع المريء (مرض الجزر المعدي المريئي) ، لا يُنصح باستخدام الزيت لأنه يمكن أن يسبب تهيجًا للمريء .