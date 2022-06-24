بعثة الحج: نهيب بضيوف الرحمن الالتزام بالضوابط حتى انتهاء المناسك

كتب عبد الله محمود

اتخذت بعثة الحج المصرية ما يلزم نحو سرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج، والتيسير عليهم منذ مغادرتهم إلى الأراضى المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، عقب إنتهاءهم من أداء المناسك بسلامة الله تعالى.

وناشدت البعثة المصرية ضيوف الرحمن التعاون مع مسئولى البعثة، والالتزام بالضوابط التى أعلنتها البعثة والمعمول بها فى الأراضى المقدسة، والتى تصب جميعها فى مصلحة الحجيج وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية مناسك الحج.

جاء ذلك فى إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1443 هـ وتزامناً مع بدء الجسر الجوى بين مصر والمملكة العربية السعودية الجمعة الموافق 24 الجارى ، لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضى المقدسة.