اليوم السابع
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شولتس يلتقى بايدن الأحد.. وبرلين ترفع مستوى التأهب بعد انخفاض شحنات الغاز الروسى

الخميس، 23 يونيو 2022 01:25 م
شولتس يلتقى بايدن الأحد.. وبرلين ترفع مستوى التأهب بعد انخفاض شحنات الغاز الروسى المستشار الألمانى أولاف شولتس
كتبت: هناء أبو العز

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يلتقى المستشار الألمانى أولاف شولتس بالرئيس الأمريكى جو بايدن يوم الأحد المُقبل، فى مباحثات ثنائية بقلعة إلماو جنوبي ألمانيا على هامش مشاركة بايدن في قمة مجموعة السبع.
 
ويشار إلى أن زعماء مجموعة السبع سيناقشون عددًا من القضايا العالمية الملحة، بما فيها دعم مجموعة السبع الثابت إلى أوكرانيا، وكذلك معالجة أزمة المناخ وتطوير البنية التحتية، والأمن الصحي العالمي، وأزمة الطاقة والغذاء التي خلفتها الحرب الروسية.
 
في سياق آخر، رفعت ألمانيا مستوى التأهب لخطتها الطارئة التي تهدف إلى ضمان إمدادات الغاز في أعقاب انخفاض شحنات الغاز من موسكو عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بنسبة 60٪.
 
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، فى مؤتمر صحفى: "نحن فى أزمة غاز، وأصبح الغاز سلعة نادرة حاليًا فى البلاد".
 
وكانت مجموعة "جازبروم" الروسية العملاقة قد أعلنت فى 14 يونيو الجارى خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، بأكثر من 40% يوميًا، نظرًا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة "سيمنز" الألمانية.
 
ويذكر أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت منذ بدء العقوبات ضد موسكو بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا، ويزود خط الأنابيب ألمانيا بالغاز الروسي عبر بحر البلطيق وهو قيد الخدمة منذ عام 2012. 

اولاف شولتز

الغاز الروسى

روسيا واوكرانيا



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