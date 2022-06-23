رئيس مدينة المحلة: إصلاح خطوط الانحدار أمام محطة ديرب هاشم للصرف الصحى

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه جار أعمال إصلاح خطوط الانحدار أمام محطة ديرب هاشم للصرف الصحى، وذلك عقب حدوث خلل بالتربة فى باطن الأرض، ما أدى إلى كسر الخطوط.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة بناء على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وأقرت اللجنة بضرورة عمل أعمدة تحت سطح الأرض لتثبيت التربة، وتم عمل تغيير فى تفريعة خط الانحدار المؤدى للبيارة الأمامية للمحطة وعمل إصلاحات بها بعد حدوث ميل.

وأشار "الجروانى" إلى أن المحطة تم تسليمها ابتدائيا والعمل سارى بها بدون توقف من خلال التفريعات الخارجية (البدالات) فوق سطح الأرض لحين الانتهاء من جميع الأعمال القائمة.

كما تم تكليف رضا الشرقاوى رئيس الوحدة المحلية لميت الليت بمتابعة أعمال الصرف الصحى بنطاق الوحدة والتى تضم قرية ميت الليت وديرب هاشم وعزبة توما وكفر الجنينة.