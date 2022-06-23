حملة نظافة على جانبى السكة الحديد فى المحلة.. ورفع 50 طن قمامة

شارك اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، والمحاسب سعد نصر رئيس حى ثان المحلة الكبرى والمهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة، فى الإشراف على حملة نظافة مكبرة على جانبى شريط السكة الحديد بنطاق حى ثانى المحلة في إطار التنسيق بين رئاسة حى ثان المحلة، ومجلس المدينة شاركت فيه معدات النظافة برئاسة حى ثان المحلة والوحدات المحلية لمركز المحلة، والتى ضمت: الهياتم وصفط تراب وبلقينا والعامرية والبنوان والمعتمدية و نمرة البصل و دمرو .



شارك فى الحملة عبد الرحمن رحيم رئيس الوحدة المحلية للبنوان و مسئولى النظافة بالوحدات المحلية و حى ثان المحلة أسفرت الحملة عن رفع 50 طن قمامة و مخلفات بمنطقة إسو و خلف العيادة الشعبية