حصاد الوزارات.. الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير الزراعة: حذف 8000 مستفيد من منظومة دعم الأسمدة بسبب التعدى على أراضى زراعية
الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن وصرفت العلاج لـ2.2 مليون
الصحة تكشف مردود المبادرات الرئاسية: وفرت 3.7 مليار دولار من الناتج المحلى
البيئة: إعلان إجراءات استقبال وفود cop27 على الموقع الرسمى للمؤتمر
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