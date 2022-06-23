اليوم السابع
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الخميس، 23 يونيو 2022 06:23 م
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حصاد الوزارات.. الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن

الخميس، 23 يونيو 2022 05:05 م
حصاد الوزارات.. الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزارات

الصحه

الزراعه

منظومه دعم الاسمده

فيروس سى

المبادرات الرئاسيه

قوائم الانتظار



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