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البيئة: إعلان إجراءات استقبال وفود cop27 على الموقع الرسمى للمؤتمر

الخميس، 23 يونيو 2022 12:43 م
البيئة: إعلان إجراءات استقبال وفود cop27 على الموقع الرسمى للمؤتمر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد
كتبت منال العيسوى

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أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أنه عند الانتهاء من كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بالتنسيق مع  وزارة الطيران المدنى، سيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكترونى للمؤتمر ووسائل التواصل الاجتماعى وعبر تطبيقات الموبايل الخاصة بالمؤتمر والموقع الخاص بالأمم المتحدة بالصفحة الخاصة بالمؤتمر. 
 
وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات صحفية اليوم انه تم الاطلاع على هذه الإجراءات من حيث التنظيم، والخدمات اللوجستية، لتوفير كافة التسهيلات للوفود المشاركة، والحرص على تقديم أعلي مستوى  من الخدمات لضيوف المؤتمر القادمين على متن طائرات شركة مصر للطيران بمطارى القاهرة وشرم الشيخ، تمهيداً لعرضها  باجتماع اللجنة العليا برئاسة  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أنه يتم دراسة كافة النقاط الخاصة  بالتعامل مع وفود الدول المشاركة فى المؤتمر من وزراء ومفاوضين وخبراء فى ضوء الالتزام باتفاقيات الدول المضيفة وتحديد العروض والتخفيضات التى ستقدمها مصر الطيران للمشاركين بالمؤتمر من الدول المختلفة، والاتفاق عليها، مع العمل على زيادة اعداد الرحلات الداخلية بين القاهرة وشرم الشيخ خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر، بالإضافة إلى تخصيص نقاط تشغيل مباشرة لنقل المشاركين إلى شرم الشيخ.

 


البيئة

تغير المناخ

مؤتمر المناخ

التغيرات المناخية

مؤتمر شرم الشيخ



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