الصحة: إجراء 1.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار قامت بإجراء 1.3 مليون عملية جراحية منذ انطلاقها وحتى الآن .

وتبحث وزارة الصحة والسكان إدخال خدمات جديدة في الجراحات التى تقدمها مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، خاصة في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة، واستمرارية واستدامة الخدمة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المستلزمات الطبية.

ويأتى ذلك على ضوء توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة، بالتوسع في التعاون مع المجتمع المدني، المنظمات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الطبية والمستشفيات التابعة لها، والاستعانة بالخدمات التي تقدمها لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والحكومية، مع وضع ضوابط صارمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.