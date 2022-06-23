اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 03:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن وصرفت العلاج لـ2.2 مليون

الخميس، 23 يونيو 2022 02:26 م
الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن وصرفت العلاج لـ2.2 مليون مبادرة القضاء علي فيروس سى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة القضاء على فيروس سي والاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية فحصت أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان لـ 2.2 مليون مواطن.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن بلوغ إجمالي زيارات المواطنين للمبادرات الرئاسية  101,498,747 زيارة، بواقع حوالى 72 مليون مواطن.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع أن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردود كبير في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المريض مبكرا وتوفير كافة النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضه لمضاعفات صحية أو اصابتهم بأمراض مزمنة يضل يعالج منها مدى الحياة.


الصحة

فيروس سى

القضاء علي فيروس سى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة