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‫الزراعة: فتح الأسواق النيوزيلندية أمام الموالح المصرية لأول مرة

الخميس، 23 يونيو 2022 11:14 ص
‫الزراعة: فتح الأسواق النيوزيلندية أمام الموالح المصرية لأول مرة البرتقال - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  تقرير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بفتح سوق جديد لتصدير جميع اصناف الموالح المصرية إلى دولة نيوزيلندا وذلك بعد نجاح فتح السوق امام البرتقال منذ عامين.
 
وجاء ذلك بعد مفاوضات كبيرة بين الحجر الزراعي في البلدين وزيارة وفد فني من الحجر الزراعي النيوزيلاندي للاطلاع علي المنظومة التصديرية المصريه. 
 
اسفرت هذه المفاوضات عن توقيع بروتوكول تصديري بين رئيس الحجر الزراعي المصري وسفير نيوزيلندا بالقاهره فى وجود وفد رفيع من الحجر الزراعي النيوزيلاندي من أجل فتح سوق جديد لجميع اصناف الموالح المصرية والبدء في تصديرها فورا الي نيوزيلندا.
 
يذكر أن نيوزيلندا من الدول التي تتمتع بنظام حجرى قوي وتشترط مواصفات شديدة الصعوبة في استيراد السلع الغذائية وهو الأمر الذي يؤكد الجودة العالمية للمنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تتمتع بسمعة جيدة علي المستوى الدولي وعليها طلب متزايد من جميع دول العالم حيث تقوم مصر حاليا بتصدير أكثر من 350 سلعة زراعية لحوالي 160 سوقا خارجيا وتحتل مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال للعام الثالث علي التوالي.
 
الجدير بالذكر انه سبق وأن نجحت مصر منذ عامين في فتح السوق النيوزيلاندي اما البرتقال المصري وتم تصدير العديد من الشحنات المطابقة للاشتراطات الحجرية الي نيوزيلندا مما ساهم في زيادة الثقة في الإجراءات الحجرية المتخذه من خلال المنظومة التصديريه المصريه تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي.
 

الزراعة

البرتقال

الصادرات الزراعية

التصدير



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