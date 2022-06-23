المرشحون لمنصب عميد كلية الطب البيطرى بسوهاج يعرضون خططهم التطويرية

وقال رئيس الجامعة إن لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى انعقدت لتقييم المرشحين بناءً على عدة محاور تشمل خطة تطوير الكلية، نقاط القوة والضعف، الفرص والتهديدات التي تواجه الكلية، وكيفية التغلب على نقاط الضعف والاستفادة من نقاط القوة، وتطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبيئة، وكيفية تنمية الموارد الذاتية للكلية، إضافة إلى استعراض السيرة الذاتية للمرشح، وما يتحلى به من خواص تتعلق بالتوازن النفسي والاجتماعي، والتمتع بسمعة طيبة والالتزام بالقوانين واللوائح، وتعاونه واحترامه بين العاملين وزملائه بالعمل.

جدير بالذكر أن لجنة الاختيار ضمت كلًا من الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة "رئيساً للجنة"، والدكتور لطفي حامد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة الاسبق عضواََ، بالإضافة إلى ممثلا المجلس الأعلى للجامعات وهم الدكتور السعيد الشربيني بجامعة المنصورة، والدكتور مختار إبراهيم بجامعة الإسكندرية، والدكتور فتحي فاروق بجامعة القاهرة، إلى جانب أعضاء اللجنة من كلية الطب البيطري الدكتور عثمان محمد المغربي نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور رفعت محمود فرغلي الأستاذ المتفرغ بالكلية.