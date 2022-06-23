البرلمان المولدافى يمدد حالة الطوارئ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

مدد البرلمان المولدافي أثناء جلسته اليوم الخميس، سريان مفعول حالة الطوارئ التي تم إعلانها في البلاد بسبب الوضع في أوكرانيا، لمدة 45 يوما ابتداء من غد الجمعة، حيث صوت معظم أعضاء البرلمان لصالح هذا القرار، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت رئيسة الوزراء المولدافية، ناتاليا جافريليتسا، ضرورة تمديد حالة الطوارئ إلى الأخطار المتبقية لأمن الطاقة المولدافي وأمن حدودها وضرورة مواصلة إدارة سيول اللاجئين من أوكرانيا، مشيرة إلى انخفاض عدد اللاجئين الأوكرانيين في الأسابيع الأخيرة، حيث إن حوالي 80 ألف لاجئ أوكراني لا يزالوا متواجدين في أراضي البلاد.

وأشارت رئيسة الوزراء المولدافية، إلى أنه يجب أن نواصل دعمهم، كما يجب أن نكون جاهزين لاحتمال ازدياد سيول اللاجئين في حالة تصعيد التوتر في جنوب أوكرانيا، لافتة إلى المخاطر المتعلقة بإفشال الحلقات اللوجستية وضمان أمن الطاقة.

وقالت رئيسة الوزراء المولدافية: في الوضع الحالي لا تزال الحكومة تحتاج إلى آليات لاتخاذ القرارات بشكل سريع وفعال ويتعلق ذلك بعمليات تخصيص الأموال وتسهيل عمليات الإشراف الجمركي وإنشاء فرق حرس الحدود المشتركة وتنسيق عمل المراكز الجمركية اعتمادا على حجم البضائع وعدد الركاب وتحسين حركة البضائع وإلى آخره.