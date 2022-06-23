اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 08:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قديروف يعلن تطويق قوات كييف بمحيط بلدتى زولوتا وغورسكوى بلوغانسك

الخميس، 23 يونيو 2022 08:00 ص
قديروف يعلن تطويق قوات كييف بمحيط بلدتى زولوتا وغورسكوى بلوغانسك رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، محاصرة القوات الأوكرانية في طوق ضيق بين بلدتي زولوتا وغورسكى بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وكتب على "تيليجرام": "حسب المعلومات الموثوقة، فإن العدو محاصر في حلقة ضيقة بين بلدتي زولوتا وغورسكوي، وبالتالي فإن كل السبل مغلقة أمامه".

وأعلن قديروف في وقت سابق عن تحرير قرية كاترينوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية. وقال: "حرر جنود قوات "أحمد" الخاصة بقيادة بطل روسيا زاميد شلايف وقوات التحالف، بلدة أخرى في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونتيجة للهجوم الناجح لجنودنا تم القضاء على العديد من النازيين وأنصار جماعة بانديرا المتطرفة".

وأشار إلى أن "بعضهم تمكن من الاختباء، ولكن العسكريين الروس سيعثرون عليهم". وشدد على أن "قواتنا الخاصة تعمل على تحرير دونباس من الشر النازى والنصر أصبح قريبا".


رمضان قديروف

روسيا

الشيشان

لوغانسك

زولوتا

غورسكى



الموضوعات المتعلقة

قديروف يدعو القوات الأوكرانية فى سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك لإلقاء السلاح

السبت، 21 مايو 2022 01:00 ص

العالم هذا الصباح.. صحفية فرنسية تقدم لمجلس الأمن إفادات شهود عيان على جرائم كتيبة "آزوف".. قديروف يكشف عن إحباط هجوم شنته قوات كييف في لوجانسك.. القوى الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الانتخابات فى لبنان

السبت، 07 مايو 2022 09:00 ص

قديروف يكشف عن إحباط هجوم مضاد شنته قوات كييف في لوجانسك

السبت، 07 مايو 2022 03:00 ص

قديروف يعلن التحاق فرقة متطوعين إضافية من الشيشان للقتال فى أوكرانيا

السبت، 23 أبريل 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة