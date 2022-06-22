

وأكد المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية - حسبما افادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الحادث وقع أثناء تحليق تدريبي روتيني للطائرة.



وأوضح أن التحليق نفذ بدون ذخيرة، وسقطت الطائرة بعيدا عن المناطق السكنية، ولم يسفر الحادث عن أي دمار على الأرض.



وتشير المعطيات الأولية إلى أن سبب الحادث قد يكون عطل فني، فيما يعمل فريق للتحقيق من القوات الجوية الفضائية الروسية في المكان.



وفي سياق آخر، أعلنت القوات الروسية تدمير راجمة صواريخ "جراد" موقع مدفعية (هاوتزر M-777) أمريكية بعيدة المدى، والقضاء على أكثر من 30 جندي أوكراني اليوم الماضي.



وأفادت رسالة تم نشرها على قناة "تلجرام" التابعة لقوات دونيتسك الشعبية بأنه خلال اليوم دمرت قوات الجيش الروسي ودونيتسك راجمة صواريخ BM-21 جراد، ومدفع هاوتزر M-777، وشاحنتين وقضت على أكثر من ثلاثين عنصرا في قوات كييف حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية.



وأضافت أنه تم إسكات نقطتين ناريتين للعدو في مناطق افدييفكا وكورديوموفكا في جمهورية دونيتسك.