تكريم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى بأسيوط.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

شاركت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على معهد ومستشفى جنوب مصر للأورام فى حفل تكريم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى، والذى نظمه إدارة المعهد وذلك فى إطار احتفالات الجامعة باليوم العالمى للتمريض، والذى شهد حضور الدكتور مصطفى الشرقاوى المدير التنفيذى لمستشفى الأورام الجامعى، والدكتور محمد أبو المجد وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد فرغلى سكرتير مجلس نقابة التمريض وبمشاركة هيئة تمريض المعهد.

وفى مستهل كلمتها تقدمت الدكتورة مها غانم بتحية شكر وتقدير لأطقم التمريض على ما بذلوه من جهد وعمل متواصل ليل نهار فى ظل ما يعانى منه المعهد فى نقص فى أطقم التمريض، مشيده بروح التعاون والمحبة بينهم والتى تساعدهم على تخطى الأوقات الحرجة باعتبارهم حلقة الوصل بين المرضى والطبيب، مشيرة إلى أن تكريم اليوم يعد لفتة طيبة من إدارة المعهد تقديرا لحجم العمل والمجهودات المقدمة من هيئة التمريض فى الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد والتفانى من أجل خدمتهم وإنقاذ أرواح المترددين على معهد جنوب مصر للأورام من مختلف محافظات الصعيد.

وأكد الدكتور مصطفى الشرقاوى أن هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى تعد أحد الركائز الأساسية لاكتمال المنظومة الطبية والرعاية الصحية، مشدداً على ضرورة عدم التهاون فى حق مرضى الأورام، مطالباً بضرورة بذل المزيد من العمل والجهد لخدمة المرضى، مؤكداَ حرص إدارة الجامعة على تطوير وتنمية مهارات أطقم التمريض من خلال الدورات التدريبية المكثفة وتأهيلهم على النحو الأمثل، مشيرا إلى ما تزخر به مستشفيات أسيوط الجامعية من نخبة متميزة وعلى قدر كبير من الكفاءة وتحمل المسئولية لخدمة ملايين المرضى من مختلف صعيد مصر.

وأشار الدكتور محمد أبو المجد إلى أن كافة الأطقم الطبية والتمريض لا يألون جهدا فى تقديم أقصى ما لديهم لخدمة مرضى الأورام و ذويهم فضلا عن تركيزهم على تعاملهم النفسى والمعنوى الجيد، والذى يأتى ضمن الأهداف الاستراتيجية للمعهد والتى تهدف إلى الارتقاء بالقدرة المؤسسية وتنمية خدمة المجتمع والعمل على تحقيق الرضاء المجتمعى إلى جانب رفع كفاء العملية التعليمية بالمعهد.

وأشاد الأستاذ أحمد فرغلى بجهود أطقم التمريض الطبية وتحملهم الكثير من المصاعب والتحديات التى تواجههم أثناء تعاملاتهم اليومية مع المرضى، مشيداَ بالتعاون القائم بين جامعة أسيوط ونقابة التمريض والذى يهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية و العلاجية المقدمة للمرضى.

واختتمت فعاليات الحفل بتكريم 39 من المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى، وسكرتير مجلس نقابة التمريض، ووكيل نقابة التمريض ورئيس لجنة المنح بنقابة التمريض.



تكريم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى بأسيوط (3)



تكريم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى بأسيوط (4)



تكريم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى بأسيوط (12)



تكريم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى بأسيوط (14)



تكريم المتميزين من هيئة التمريض بمستشفى الأورام الجامعى بأسيوط (15)