نقيب التمريض تكشف شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض

كتبت آية دعبس

كشفت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التمريض، عن شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية للعام الدراسي 2022/2023.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، فى بيان، أن مدة الدراسة بالمعاهد خمس سنوات دراسية، لافته إلى ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، مع ضرورة الحصول علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في ذات عام التقدم .

وقالت إن القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يتم طبقا لأعلي المجاميع المتقدمة و يتم تحديد الحد الادني بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، لافته إلى أنه تتراوح الاعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25-30) طالبا/طالبة، على أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها علي شهادة التعليم الاساسي حيث يتم التنسيق و القبول لكل مركز إداري علي حده حرصا علي مبدأ التوطين.

وأضاف الدكتورة كوثر محمود، أن من بين الشروط أيضاً أن لا يقل السن في بداية العام الدراسي عن "أربعة عشر عام و ستة أشهر"، وألا تكون الطالبة متزوجة و لا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخري .

وأشارت إلى ضرورة إجتياز الاختبارات الاتية؛ الاملاء في اللغة العربية "سبع درجات من عشر"، اللغة الانجليزية "سبع درجات من عشر"، الحاسب الالي "سبع درجات من عشر"، لافته إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبى على المتقدمين بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والذى يشمل؛ "كشف نظر – كشف باطني – إختبار المخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة".

وقالت الدكتورة كوثر محمود أن المتقدمين للإلتحاق بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يخضعوا لإختبار كشف الهيئة والذى يتضمن "الاختبار الشخصي و إختبار القدرات"، بالإضافة إلى اختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، واختبارات "قوة الملاحظة، اللباقه في الحديث، سرعة الاستجابة، ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية، حسن المظهر، سلامة النطق، التناسق بين الطول و الوزن".

وأوضحت أنه في حال إجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم إتخاذ الاقرارات الاتي؛ إقرار علي ولي الامر بأن الطالب الطالبة لا يعتبر مقبول إلا بعد الإنتهاء من إجراءات التنسيق و إعلان النتيجة، تعهد علي الطالب/الطالبة و ولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل و طبقا لما تحدده وزارة الصحه و السكان، وعدم زواج الطالبه خلال فترة الدراسة.

وتابعت أنه يتم توقيع اقرار بعدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة حيث يتم النقل خلال فترة الاجازة الصيفية ونجاح الطالب/الطالبة و يشترط النقل لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافته إلى أنه في حال طلب النقل لجهه أخري يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.

وأضافت المشرف العام على التمريض، إنه يتم توقيع إقرار بحضور كورس اللغة الانجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل إستلام أصل الملف .