تداول منظفات صناعية مجهولة المصدر بالمرج.. والأمن يضبط صاحب المصنع

كتب - عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع منظفات صناعية، بدائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن على (2,800 طن صابون سائل معبأ فى عبوات - 2400 عبوة صابون سائل منتج نهائى- 700 زجاجة مزيب للدهون - 40 كيلو جرام مسحوق غسيل- 150 كيلو جرام ملح مخصص للأغراض الصناعية- 600 لتر مياه تُستخدم فى التصنيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- عدد من أدوات التصنيع).

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص, وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهم.