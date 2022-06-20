36 ألف طالب وطالبة يتوافدون على 115 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بالغربية

حيث يؤدي 36 ألفا و699 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 115 لجنة موزعين على مستوي الإدارات التعليمية العشر.

وفُتحت ابواب اللجان قبل قليل وسط إجراءات أمنية مشددة لتامين الامتحانات، ووزعت مديرية أمن الغربية رجال الشرطة أمام اللجان من الخارج لتامين مقرات الامتحانات، وخضع الطلبة والطالبات للتفتيش المشدد قبل دخول اللجان باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن والتفتيش الذاتي، وقياس درجات الحرارة لكل طالب وطالبة، كما تم التنبيه على الطلبة بترك المحمول خارج اللجنة.

كانت مديرية التربية والتعليم بالغربية قد استعدت لانطلاق امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدي 36 ألفا و699 طالبا وطالبة، منهم 18941 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، في 115 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر.

وشدد وكيل الوزارة، بضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء اليوم الامتحاني، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات والكاشف الحراري، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.

وأكد وكيل الوزارة، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفرشها بالأثاث المناسب للمرحلة الثانوية، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات السادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية، وذلك لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الإعاشة الجيدة اللازمة، كما تم التشديد على مشرفي الاستراحات بتذليل كافة العقبات، والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

وأكد "حسن" على الإجرءات التي اتخذتها المديرية لاستقبال مارثون امتحانات الثانوية العامة، وعلى رأسها التأكد من سلامة وتأمين مركز توزيع الأسئلة، والمرور على جميع اللجان المرشحة داخل المديرية للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها ، وتطهير وتعقيم الحجرات، وفرش اللجان طبقاً لتعليمات لجنة النظام والمراقبة، وبما يحقق التباعد الاجتماعي بين الطلاب ،والتأكد من صلاحية التليفونات الأرضية الموجودة بمقار لجان سير الامتحان.