دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بالغربية فى أول أيامها.. لايف وصور

ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان له على جاهزية مديرية التربية والتعليم بالغربية، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2021 / 2022، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين القادم، حيث يؤدي 36 ألفا و699 طالبا وطالبة، منهم 18941 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، في 115 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء اليوم الامتحاني، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات والكاشف الحراري، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.

وأكد وكيل الوزارة، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفرشها بالأثاث المناسب للمرحلة الثانوية، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات السادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية، وذلك لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الإعاشة الجيدة اللازمة.