اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 يونيو 2022 10:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بالغربية فى أول أيامها.. لايف وصور

الإثنين، 20 يونيو 2022 09:19 ص
دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بالغربية فى أول أيامها.. لايف وصور طلاب الثانوية العامة
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وتحديدا من أمام مدرسة كشك الثانوية إحدي لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك لمتابعة توافد الطلاب لإداء امتحان التربية الدينية في اليوم الأول من ماراثون الامتحانات .
 
 
ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في بيان له على جاهزية مديرية التربية والتعليم بالغربية، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2021 / 2022، والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين القادم، حيث يؤدي 36 ألفا و699 طالبا وطالبة، منهم 18941 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، في 115 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر
 
وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لجميع مقار سير الامتحان، فضلا عن التعقيم والتطهير بعد انتهاء اليوم الامتحاني، حفاظاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان، حيث تم توزيع مخصصات اللجان من وسائل الإجراءات الاحترازية من الكمامات والمطهرات والكاشف الحراري، والتأكد من جميع وسائل الأمن والسلامة داخل جميع اللجان.
 
وأكد وكيل الوزارة، إنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفرشها بالأثاث المناسب للمرحلة الثانوية، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات السادة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية، وذلك لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2022، وتم تجهيزها بالأثاث ووسائل الإعاشة الجيدة اللازمة.
 
دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات في أول أيامها في الغربية (1)
دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات في أول أيامها في الغربية 

دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات في أول أيامها في الغربية (2)
دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات في أول أيامها في الغربية 

دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات في أول أيامها في الغربية (3)
دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات في أول أيامها في الغربية 

 


امتحانات الثانوية العامة 2022

ثانوية عامة 2022

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة