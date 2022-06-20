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حاكم القرم: القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية وسقوط جرحى

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:32 م
حاكم القرم: القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية وسقوط جرحى اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن حاكم جمهورية القرم سيرجي أكسونوف، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت منصات حفر بحرية تابعة لشركة "تشورنومورنيفتيغاز"، ما أدى إلى سقوط جرحى، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف حاكم جمهورية القرم أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص، وأصيب ثلاثة منهم، فيما يستمر البحث عن آخرين من أصل 12 شخصا كانوا على متن المنصات في البحر الأسود.

وأوضح حاكم جمهورية القرم أن وزارة الدفاع الروسية تجري عملية إنقاذ بمشاركة سفن دورية وطيران في منطقة منصات الحفر البحرية التي تعرضت للضربة الأوكرانية.

 

 


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