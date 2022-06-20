وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1477 دبابة و3 آلاف و588 مركبة قتالية مصفحة و181 مروحية و601 طائرة بدون طيار و130 صاروخ كروز، مشيرة إلى أن قواتها نجحت في تدمير 2527 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي (باخموت) و(زابوريزهيا).

من ناحية أخرى، أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل شخصين وإصابة 6 آخرين جراء القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر مقر الدفاع الإقليمي لدونيتسك - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه في وقت سابق قُتل 7 مدنيين نتيجة قصف الجيش الأوكراني لأراضي الجمهورية.

من جانبه، أكد محافظ مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، وقوع إصابات جراء تعرض قرية سوزيمكا بالمقاطعة إلى قصف أوكراني.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بوجوماز قوله "إن القوات الأوكرانية قامت في وقت مبكر صباح اليوم بقصف قرية سوزيمكا"، مضيفا أنه تم تدمير نقطة إطلاق النار، وأشار إلى أن القصف أسفر أيضا عن إلحاق أضرار بعدد من المباني بما فيها محطة لتوليد الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء جزئيا في القرية، موضحا أن خدمات الطوارئ تعمل حاليا في مكان الحادث.

من ناحيته، أكد مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية فيتالي كيسيليوف، تحرير قرية (توشكوفكا) الواقعة جنوبي مدينة (سيفيرودونيتسك) من القوات الأوكرانية.

وقال كيسيليوف، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية إن "قرية توشكوفكا تم تحريرها من القوات الأوكرانية، علاوة على تحرير قرية ميتيولكينو، بضواحي سيفيرودونيتسك".

كان مصدر في الشرطة الشعبية لجمهورية لوجانسك، قد أعلن أول أمس السبت أن مقاتلي كتيبة "أيدار" القومية بمن فيهم قيادة الكتيبة استسلموا طوعا لعسكريي لوجانسك في قرية ميتيولكينو بضواحي سيفيرودونيتسك.

جدير بالذكر أنه في 24 فبراير الماضي شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا، وقصفت القوات الروسية البنية التحتية الرئيسية ودمرتها، كما قصفت بشكل مكثف المناطق السكنية في المدن والبلدات الأوكرانية باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ المتعددة والصواريخ الباليستية.

ورفعت أوكرانيا رسميًا دعوى قضائية ضد روسيا الاتحادية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي.