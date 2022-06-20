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السفارة السعودية: مصر كانت الوجهة الخارجية الوحيدة للملك المؤسس عبد العزيز

الإثنين، 20 يونيو 2022 11:17 م
السفارة السعودية: مصر كانت الوجهة الخارجية الوحيدة للملك المؤسس عبد العزيز الملك المؤسس للسعودية عبد العزيز آل سعود
كتبت - إيمان حنا

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نشر الحساب الرسمي لسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة فيديو تاريخيا يبرز كيف اختار الملك المؤسس للسعودية عبد العزيز آل سعود مصر لتكون وجهته الخارجية الوحيدة منذ ما يقارب الثمانين عامًا. ليرسخ بذلك لصرح من العلاقات التي بُنيت على أسس المحبة وروابط الأخوة المتنامية مع مرور الزمن.
 
 
 
 
وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة قد أطلقت هاشتاج #وليالعهدفي_ بلدهالثانيمصر على حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمصر.
 
وكان الديوان الملكي السعودى قد أعلن أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان غادر أراضى المملكة فى جولة يبدأها اليوم؛ إلى كل من مصر والأردن وتركيا ويلتقى بزعماء الدول الثلاث ، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي السعودى نشرته وكالة واس.

الامير محمد بن سلمان يزور مصر

السعودية ومصر

محمد بن سلمان

زيارة محمد بن سلمان لمصر



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