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أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة مجانا

الإثنين، 20 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة مجانا الثانوية العامة
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

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رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التجارة والصناعة فعاليات منتدى "سانت بطرسبرج"

صور.. محافظة الجيزة تسلم 80 أسرة وحدات سكنية مفروشة بالدقى

الأوقاف تجرى استطلاع رأى حول شعارها الجديد "نماء فكر سماحة قرآن وسنة"

متحف السكة الحديد يستقبل عددا من أصحاب الهمم بالورود.. صور

نقيب الأطباء: "المالية" أكدت اعتماد 444,4 مليون جنيه لصرف مكافآت الامتياز

وزيرا التعليم العالى والبيئة يبحثان الترتيبات والاستعدادات لاستضافة COP 27

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