أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة مجانا

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة من 2021 إلى 2027

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة مقاتلة فى نشاط تدريبى ونجاة قائدها

الضرائب: حققنا 100% من الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال الـ11 شهرا الماضية

القائم بأعمال وزير الصحة: قرارات سريعة لتوفير مستلزمات طبية ناقصة

التعليم تقرر تعديل نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل

التعليم: امتحان الدور 2 للصفين أولى وثانية ثانوى عام ورقيا فى مقرر الفصل الثانى فقط

وزير الخارجية: مصر تبنى منصة لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا

وزارة التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة بشكل مجانى

رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التجارة والصناعة فعاليات منتدى "سانت بطرسبرج"

صور.. محافظة الجيزة تسلم 80 أسرة وحدات سكنية مفروشة بالدقى

الأوقاف تجرى استطلاع رأى حول شعارها الجديد "نماء فكر سماحة قرآن وسنة"

متحف السكة الحديد يستقبل عددا من أصحاب الهمم بالورود.. صور

نقيب الأطباء: "المالية" أكدت اعتماد 444,4 مليون جنيه لصرف مكافآت الامتياز

وزيرا التعليم العالى والبيئة يبحثان الترتيبات والاستعدادات لاستضافة COP 27

تفاصيل سمات طقس الصيف وأهم النصائح للمواطنين.. اعرف التفاصيل