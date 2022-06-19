صور.. محافظة الجيزة تسلم 80 أسرة وحدات سكنية مفروشة بالدقى

كتب سيد الخلفاوى

سلمت محافظة الجيزة 80 أسره وحدات سكنية مفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية، بمنطقة "روضة السيدة" عشش السودان سابقا، ب الدقى ، تحت إشراف الدكتورة هند عبدالله الحليم نائب محافظ الجيزة، و اللواء احمد عبد الفتاح رئيس الحي، وذلك في اطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائيه وذلك بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد الأعمال النهائية لإجراءات تسكين المرحلة الأخيرة لمساكن عشس السودان بمشروعه الروضه والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية استكمالا لمجهودات المحافظة في تسكين قاطني العش غير الآمنة بمساكن حضارية بديلة.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء المبنى الخدمى والذى يضم العديد من الخدمات لاهالى المنطقة موجها باستكمال أعمال رفع كفاءة المراحل السابقة بمشروع روضة السودان لضمان توافر كافة الخدمات للمواطنين.