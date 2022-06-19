تفاصيل سمات طقس الصيف وأهم النصائح للمواطنين.. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الصيف فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 .

ويعتبر فصل الصيف أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري (يوليو وأغسطس).

وأحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذي يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف.

وتشير التوقعات الفصلية لدى الهيئة إلى أن يكون متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعة بقيم تتراوح من ( 1 : 2 ) درجة مئوية ويكون قريب الشبة بصيف العام الماضي .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، إرشادات عامة بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفتـرة من الظهـر وحتى الخامسة عصـرا وهي الفترة التي يتم فيها تسجيـل أعلى درجـة حـرارة علــى مــــــدار اليـــــــوم، و ارتــــداء غطـاء واقـي للرأس أو استخــدام المظـلة في حـالـة التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبا للإصابة بضربات الشمـس ، وعدم التواجد في أماكن مغلقة سيئـة التهـوية، و الإكثار من تناول المياه والسوائل على مدار اليوم، و متابعة النشرات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية .