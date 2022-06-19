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وزارة التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة بشكل مجانى

الأحد، 19 يونيو 2022 05:51 م
وزارة التعليم تعلن توفير مراجعات لطلاب الثانوية العامة بشكل مجانى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد التعليمية لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الخدمات المجانية لأبنائها الطلاب، وذلك عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/c/MoEEgyptEduStream/videos
 
وتشمل المراجعات المواد داخل وخارج المجموع، والتي تهدف للتدريب على المفاهيم والتأكيد على نواتج التعلم التى تهدف الإختبارات لقياسها فى النظام الحديث، كما تم بالتعاون مع المركز القومى للامتحانات إتاحة فيديو شرح لما يجب معرفته عن نظام البابل شيت.
 
 
 
 

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