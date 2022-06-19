اليوم السابع
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متحف السكة الحديد يستقبل عددا من أصحاب الهمم بالورود.. صور

الأحد، 19 يونيو 2022 07:26 م
متحف السكة الحديد يستقبل عددا من أصحاب الهمم بالورود.. صور متحف السكة الحديد يستقبل عدد من أصحاب الهمم بالورود
كتب سيد الخلفاوى

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استقبل متحف السكة الحديد، عددا من أصحاب الهمم وذويهم بالورود، وقدموا لهم مجموعة من الهدايا للترحيب بأبنائنا الأبطال ضمن مبادرة مصر تستطيع لأصحاب الهمم، وشهدوا خلال الجولة عدد كبير من النماذج والوثائق والخرائط لمراحل تطور النقل والسكك الحديدية وكان يرافقهم من العلاقات العامة ماريان جورج ومحمود فايد.

 

ويعتبر متحف السكة الحديد من المتاحف المتخصصة والنادرة فى قارة أفريقيا والشرق الأوسط إذ يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج ومعروض، ومجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية، وهو المتحف الذى شيد فى 26 أكتوبر 1932، وافتتح لاستقبال الزوار فى 15 يناير 1933 فى ميدان رمسيس بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى للسكك الحديدية، وتم إعادة افتتاح المتحف فى مارس 2016.

 
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السكة الحديد

متحف السكة الحديد

ذوي الاحتياجات الخاصة

ذوي الهمم



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