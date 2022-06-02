جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ531 مليون حالة

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 531 مليونا و312 ألفا و288 إصابة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و297 ألفا و565 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 84.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 31 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ666 ألفا و801 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و641 وفاة.