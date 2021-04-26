متحف السكة الحديد.. 700 نموذج وتحفة تحكى تاريخ القطارات فى مصر

كتب على عبد الرحمن

يضم متحف السكة الحديد ، عدد من المقتنيات والتحف النادرة والتاريخية، التى تمثل تاريخ السكة الحديد فى مصر، وهو المتحف الذى شيد فى 26 أكتوبر 1932، وافتتح لاستقبال الزوار فى 15 يناير 1933 فى ميدان رمسيس ليحكى تاريخ القطارات فى مصر وليكون نواة لمتحف علمى فنى بمصر وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولى للسكك الحديدية فى يناير 1933، وتم إعادة افتتاح متحف الهيئة فى مارس 2016.



نموذج لإحدى عربات القطارات

وبحسب الموقع الرسمى لسكك حديد مصر، فيحتوى متحف السكة الحديد على ما يقرب من 700 نموذج ومعروض، ومجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية، لذلك يعتبر معهد فنى تاريخى يحتوى على البحوث والدراسات لأقصى ما يمكن الالمام به من وسائل النقل فى العصر الحديث والعصور الماضية.

وبالمتحف عدة أقسام فنيه: منها ما يعرض وسائل النقل منذ القدم، وخاصة عند قدماء المصريين فهناك نموذج مجسم يبين كيف كان الفراعنة ينقلون تمثالا يزن 60 طنا على "زحافة" بنظام هندسى وهناك نماذج تبين وسائل المواصلات والنقل فى عهد الإغريق والرومان وأخرى للنقل البسيط الذى كان يعتمد فيه على قوة الإنسان والحيوان.



وسائل نقل متنوعة من مقتنيات المتحف

وفى أقسام السكك الحديدية تعرض مجموعة كبيرة من النماذج تشرح تطورات القاطرات الأولى فى العالم ومصر ومن بينها واحدة لها قيمة تاريخية اذ هى أول فكرة لقاطرات ظهرت فى العالم عام 1783، وأخرى لأول قاطرة سارت بمصر عام 1854 ، وثالثة بالحجم الطبيعى متطورة الى شطرين تبين جميع الأجزاء الداخلية للقاطرة التى تخفى على الرائى ثم طائفه كبيرة من النماذج للقاطرات والعربات والصالونات الخاصة المختلفة قديمها وحديثها التى تبين تطور السكك الحديدية المصرية منذ انشائها سنة 1854 حتى احدث قاطرات الديزل الكهربائى .

وفى قسم آخر مجموعة من أجهزة الإشارات القدمية والحديثة توضح كيف كانت القاطرات توجه قديما بواسطة يد الانسان وكيف تطورت فأصبحت آليه توجه القاطرات فى سيرها الى مختلف الخطوط وتجنبها الحوادث والأخطار ثم خطت فى تطورها حتى أصبحت إشارات كهربائية .



نماذج للقطارات

فيما يضم قسم المحطات والكبارى نماذجا وصورا لمجموعة من المحطات القديمة والحديثة وأخرى لبعض أنواع كبارى السكك الحديدية منها الثابت ومنها المتحرك تبين دقائق بنائها وتطورها وتاريخها، ويضم المتحف مكتبه تحوى عددا كبيرا من المجلدات والكتب التاريخية والفنية والاحصائية عن النقل والسكك الحديدية فى مصر والخارج .



نماذج عربات القطارات

كما يضم متحف السكة الحديد مجموعة متكاملة من المراجع والوثائق المجسمة والمكتوبة ذات القيمة الفنية والتاريخية يستفيد منها المهندس والطالب والصانع وصاحب الحرفة ويحظى بفائدتها كل محبى العلوم والفنون، طالبى البحث والاطلاع، كما يهيئ للجميع معرفة التفصيلات عن وسائل النقل القديم والحديث .