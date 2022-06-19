الوقت المناسب لساعة الإفطار التي تعمل على إنقاص الوزن بشكل أفضل

كتبت إيناس البنا

توقيت تناول وجبة الإفطار تحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي والتغذية، ويقول الخبراء إن تحويلها إلى الساعة المناسبة قد يكون المفتاح لفقدان الوزن عادة يجلس الناس لتناول البيض وجبة إفطار بين الساعة 7 صباحًا و9 صباحًا؛ ومع ذلك، يقول الخبراء أن نقلها إلى الساعة 11 صباحًا قد يكون مفيدًا.

كيف نحدد وقت الوجبات لفقدان الوزن؟



وفقا لموقع " healthline"، تحقيق 14 ساعة صيام ضرورية لفقدان الوزن ولهذا فإن التغيير البسيط الذي يمكن إجراؤه هو تحويل وقت الإفطار من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

تعتبر خطة النظام الغذائي هذه فعالة لأنها تساعد الميكروبات في الأمعاء على تطوير إيقاع يومي يمنح الجهاز الهضمي وقتًا للراحة، وتشير الدراسات إلى أن القيام بذلك يمكن أن يساعد الناس على خسارة ما بين 4 إلى 11 رطلاً على مدار عدة أشهر من القيام بذلك، وبالنسبة لأولئك الذين فضلوا وجبة فطور مبكرة، أوصى الخبراء بتناول عشاء مبكر - في الساعة 6 مساءً.

هل الصيام هو السبيل الوحيد لخسارة الوزن؟



العديد من خطط الوجبات مثل الصيام المتقطع هم من المدافعين عنها الصيام لانقاص الوزن، ومع ذلك، يبدو أن الصيام، إذا لم يقترن بالخيارات الغذائية الصحيحة التي تعزز تقييد السعرات الحرارية، قد لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان الوزن.