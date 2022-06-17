حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات

كتب: محمد الأحمدى

شهدت الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

التنمية المحلية: تمويل 3189 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر بـ36,6 مليون جنيه