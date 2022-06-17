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حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات

الجمعة، 17 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات وزارة الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.

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حصاد الوزارات

التنميه المحليه

الاوقاف

صناديق تبرعات

الصحه

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الرعايه الصحيه



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