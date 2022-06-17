حصاد الوزارات.. "الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات

شهدت الوزارات، اليوم، الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات.
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"الصحة": نكاد نصل إلى صفر إصابات بـ"كورونا".. وتقليل العزل لـ4 مستشفيات
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