اليوم السابع
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التموين: 19 مليون صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم حتى الآن

الجمعة، 17 يونيو 2022 11:25 ص
التموين: 19 مليون صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم حتى الآن بطاقة تموين
كتب ــ مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر"  وبوابة مصر الرقمية لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وإنه من خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم‪.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه تم تسجيل ما يقرب من 19 مليون  رقم محمول صحيح حتى الآن لأصحاب البطاقات أو الأفراد المستفيدة من منظومة الدعم، مطالبا الجميع ممن يتلقون رسائل على "بون" صرف الخبز أو "بون" صرف السلع التموينية تفيد بكتابة رقم المحمول الدخول على موقع دعم مصر لتسجيل أرقام محمول صحيحة، لافتًا إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم واستخدام التكنولوجيا، تسهيلا للإجراءات ولراحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن هناك بعض أصحاب البطاقات التموينية لا يتلقون أى رسائل على بونات صرف الخبز أو بونات صرف السلع تفيد بكتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر، وهم من يوجد لهم بالفعل أرقام محمول مسجلة وصحيحة‪.

وأضاف الدكتور عمرو مدكور، إن تسجيل رقم الهاتف على بطاقات التموين  يتيح سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية لتعريفهم بالخدمات الحالية أو بالخدمات التى قد تستعد الوزارة لإتاحتها لهم، فمثلا قد تسعى الوزارة لإتاحة خدمة استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد من خلال إرسال المواطن رسالة نصية‪ " sms"على رقم مختصر سيتم تحديده فى حال تنفيذ الفكرة، حيث إنها محل دراسة، أو مثلا إتاحة خدمة الاستعلام عن الرصيد من خلال أيضا رسالة نصية .

واشار  عمرو مدكور، إلى أن المطالبين بتسجيل رقم التليفون المحمول  من  ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا، حيث يستطيع صاحب بطاقة التموين من ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على موقع دعم مصر او بوابة مصر الرقمية  لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع استقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول شريطة ان يكون رقم المحمول مسجل   باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة".

وجدد عمرو مدكور تأكيده فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدم تسجيل رقم المحمول  سيحرم صاحب بطاقة التموين  نفسه من بعض الخدمات   منها عدم تمكنه من استخراج بطاقات تموين بذل تالف أو فاقذ وغيرها من الخدمات، لافتًا إلى أنه بمجرد دخول صاحب البطاقة على موقع دعم مصر وكتابة رقم المحمول فإنه يتم مراجعة الرقم مع الجهات المعنية فى الحال، للتأكد من أن الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة لدى  احدى شركات المِحمول، وأنه فى حالة تبين أن الرقم صحيح يتم إلغاء الرسائل التى يتلقاها على بونات صرف الخبز أو السلع كما ، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية بشكل يضمن راحتهم وييسر الحصول على أداء الخدمة بشكل جيد.


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