وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع كولومبيا.. صور

كتب ـ محمد صبحى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة كولومبيا بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وكولومبيا، مشيراً إلى أهمية تفعيل المزيد من أوجه التعاون بين البلدين، خاصة في مجالى التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والكولومبية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووجه الوزير بضرورة إعداد دراسة للتباحث حول كيفية التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز الروابط، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والجامعات الكولومبية.

ومن جانبها، أعربت ميلينا عن سعادتها بهذا اللقاء المُثمر، والذي يعكس عمق العلاقات التي تربط مصر وكولومبيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر، مشيدة بالتطور الهائل والتوسع المُتميز الذى تشهده مُنظومة التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر.

وأشارت سفيرة كولومبيا، إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات المصري ونظيره الكولومبي؛ لتبادل الخبرات وأعضاء هيئة التدريس، وتفعيل المنح الدراسية، وكذلك إمكانية معادلة الشهادات بين البلدين، فضلاً عن تشجيع وتسهيل الاتصالات والتعاون في مجال التعليم بين المنظمات والمؤسسات التعليمية المُختصة في كلا البلدين، بما في ذلك المنتديات الإقليمية والعالمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



جانب من الزيارة



لقاء وزير التعليم العالى مع سفيرة كولومبيا